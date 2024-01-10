Умеров обсудил с главой Минобороны Бразилии развитие оборонных технологий и инноваций
Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 10 января, провел разговор со своим бразильским коллегой Жозе Мусиу Монтейру Фильо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы оборонного ведомства Украины в социальной сети X.
"Провел видеозвонок с моим бразильским коллегой Жозе Мусиу Монтейру Фильо", - говорится в заявлении.
Министры обсудили укрепление взаимного сотрудничества, а также развитие оборонных технологий и инноваций.
"Проинформировал министра о текущей ситуации с безопасностью на линии фронта", - пишет Умеров.
Глава Минобороны пригласил своего бразильского коллегу посетить Украину.
Позиция Бразилии по поводу войны РФ против Украины
Страна занимает условно нейтральную позицию и регулярно призывает к дипломатическому урегулированию войны.
В апреле прошлого года The New York Times писало, что Украина хотела закупить у Бразилии оружие, чтобы дать отпор России в ее военном вторжении. Однако власти латиноамериканской страны отказались и настояли на мирных переговорах.
Уже в августе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз заговорил о войне в Украине. Он заявил, что мир вернулся в менталитет холодной войны.
В начале декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.
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