Умеров обсудил с главой Минобороны Бразилии развитие оборонных технологий и инноваций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы оборонного ведомства Украины в социальной сети X.

"Провел видеозвонок с моим бразильским коллегой Жозе Мусиу Монтейру Фильо", - говорится в заявлении.

Министры обсудили укрепление взаимного сотрудничества, а также развитие оборонных технологий и инноваций.

"Проинформировал министра о текущей ситуации с безопасностью на линии фронта", - пишет Умеров.

Глава Минобороны пригласил своего бразильского коллегу посетить Украину.

Позиция Бразилии по поводу войны РФ против Украины

Страна занимает условно нейтральную позицию и регулярно призывает к дипломатическому урегулированию войны.

В апреле прошлого года The New York Times писало, что Украина хотела закупить у Бразилии оружие, чтобы дать отпор России в ее военном вторжении. Однако власти латиноамериканской страны отказались и настояли на мирных переговорах.

Уже в августе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз заговорил о войне в Украине. Он заявил, что мир вернулся в менталитет холодной войны.

В начале декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.