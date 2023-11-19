Умєров обговорив з головою Пентагону майбутню зустріч "Рамштайн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив сьогодні телефоном із міністром оборони України Рустемом Умєровим останні події в Україні", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вони також обговорили плани наступної контактної групи з питань оборони України, яка має відбутися практично наприкінці цього тижня.

17 засідання "Рамштайн"

Нагадаємо, що наступне засідання Контактної групи з оборони України стане вже 17-м. Спочатку зустріч анонсували у США. Як нещодавно заявила заступник глави Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, "Рамштайн" проведуть у середині листопада. Проте точної дати вона не назвала.

Також вона додала, що американська сторона продовжить постачати Україні військову допомогу, проте розмір пакетів буде зменшено.

Що відомо про минуле "Рамштайн"

Попереднє засідання контактної групи відбулося 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. За результатами якого Україна отримала фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Особливістю минулого "Рамштайну" було те, що на ньому особисто був присутній президент України Володимир Зеленський. Він порушував питання надання Україні додаткових систем ППО та боєприпасів для артилерії, які у США назвали пріоритетом при наданні допомоги.

Детальніше про підсумки минулого "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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