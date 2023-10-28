Умєров обговорив з головою Пентагону майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну допомогу США у забезпеченні безпеки України перед російською агресією, а також плани наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка знову збере разом близько 50 країн", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Також повідомляється, що міністри оборони обговорили останні події в Україні та під час діалогу пообіцяли підтримувати тісний контакт надалі.

Що відомо про "Рамштайн-16"

Нагадаємо, 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн з оборони України. Зокрема цього ж дня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО. За результатами низки зустрічей у рамках "Рамштайну" Україна отримає фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Також під час зустрічі президент Володимир Зеленський порушував питання додаткових систем ППО та боєприпасів для артилерії. Штати вважають це пріоритетом при наданні допомоги.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, українські воїни рішуче налаштовані на продовження контрнаступних дій у зимовий період, незважаючи на ускладнення погодних умов.