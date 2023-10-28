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Умеров обсудил с главой Пентагона будущую встречу в формате "Рамштайн"

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином будущую встречу в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую помощь США в обеспечении безопасности Украины перед лицом российской агрессии, а также планы следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, которая снова соберет вместе около 50 стран", - говорится в сообщении Пентагона.

Также сообщается, что министры обороны обсудили последние события в Украине и в ходе диалога пообещали поддерживать тесный контакт в дальнейшем.

Что известно о "Рамштайне-16"

Напомним, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день состоялась встреча Совета Украина-НАТО. По результатам ряда встреч в рамках "Рамштайна" Украина получит финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Также во время встречи президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрследующих действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.

 

 

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ПентагонРустем УмеровВстреча Рамштайн