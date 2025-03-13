Умєров обговорив з фінськими компаніями виробництво зброї для України

Допомога Україні з боку Фінляндії

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Фінляндія активно надає допомогу Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Військова підтримає передбачає озброєння, боєприпаси, техніку та підготовку українських бійців.

Нещодавно Фінляндія оголосила про надання 36,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Також сьогодні, 13 березня, до Києва з візитом прибула голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Фінляндії Марі Рантанен.

Крім того, сьогодні Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро.

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