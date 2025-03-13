Умеров обсудил с финскими компаниями производство оружия для Украины

Помощь Украине со стороны Финляндии

Заметим, что с начала полномасштабной войны Финляндия активно оказывает помощь Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Военная поддержка предусматривает вооружение, боеприпасы, технику и подготовку украинских бойцов.

Недавно Финляндия объявила о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Также сегодня, 13 марта, в Киев с визитом прибыла глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен.

Кроме того, сегодня Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро.

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