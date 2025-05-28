Умєров назвав Росії дедлайн для передачі "меморандуму" про перемир'я

Умєров розповів, що він вже передав очільнику російської делегації документ, який відображає позицію України щодо припинення вогню.

"Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", - зауважив він.

Міністр наголосив, що відтепер російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати свої пропозиції Україні.

"Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", - зауважив міністр.

Він нагадав, що раніше російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну.

"Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", - підкреслив він.