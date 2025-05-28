Умеров назвал России дедлайн для передачи "меморандума" о перемирии

Украина передала свой меморандум о перемирии российской стороне. Теперь у России есть минимум четыре дня, чтобы передать Киеву свой документ с предложениями по прекращению огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.
Умеров рассказал, что он уже передал главе российской делегации документ, который отражает позицию Украины относительно прекращения огня.
"Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", - отметил он.
Министр подчеркнул, что отныне российская сторона имеет еще минимум четыре дня, чтобы передать свои предложения Украине.
"Российская сторона имеет еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - отметил министр.
Он напомнил, что ранее российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена.
"Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат", - подчеркнул он.
Заметим, что на переговорах в Стамбуле 16 мая стало известно, что стороны договорились письменно изложить свое видение возможного прекращения огня.
Позже, после разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия подготовит "меморандум", который будет касаться вероятного будущего мирного договора.
Ранее сегодня Reuters сообщило, что российский диктатор Путин выдвинул, как условия для прекращения войны в Украине.
В то же время сегодня же стало известно, что Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
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