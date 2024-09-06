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Зеленський: зараз немає загрози наступу для Сум з боку Росії

Рамштайн, П'ятниця 06 вересня 2024 11:59
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Зеленський: зараз немає загрози наступу для Сум з боку Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Зараз не спостерігається загрози російського наступу на місто Суми. Загрозу вдалося відігнати завдяки діям українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву (наступ, - ред.) на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що також спостерігаються зміни у загальній ситуації у війні.

Курська операція України

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, рівно місяць від початку наступальної операції ЗСУ у Курській області. Як зазначив Володимир Зеленський, Росія втратила близько 6 тисяч військових під час Курської операції українських військ.

Україна змогла взяти під контроль у Курській області понад 100 населених пунктів. Також у Курській області створили військову комендатуру.

Раніше президент України також заявляв, що території у Курській області будуть утримувати, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Детальніше про те, як місяць Курської операції позначився на фронті та які є ризики для ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

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