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Умєров нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету РФ Х-101 із ПЗРК "Ігла"

Середа 20 листопада 2024 01:20
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Умєров нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету РФ Х-101 із ПЗРК "Ігла" Фото: Рустем Умєров нагородив захисниць України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями під час масованої атаки РФ, українська військова Наталія Грабарчук збила крилату ракету Х-101 із ПЗРК "Ігла". Її та ще двох захисниць України нагородили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги. Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги", - йдеться у повідомленні 19 листопада.

Умєров розповів, що відео бойової роботи, яке бачили українці, зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас, наголосив міністр.

Тим часом старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ворожу ціль. Зокрема, її точна координація стала запорукою успіху.

І як результат, влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук. До цього вона пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.

Умєров нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету РФ Х-101 із ПЗРК &quot;Ігла&quot;

"Пишаємось вами, вашою службою та вашою незламністю! Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу", - резюмував Умєров.

Нагадаємо, що Наталія Грабарчук збила ворожу крилату ракету вранці, 17 листопада. Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, це був її перший бойовий пуск і перше попадання.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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