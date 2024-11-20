Умеров наградил Наталию Грабарчук, сбившую крылатую ракету РФ Х-101 с ПЗРК "Игла"
На днях во время массированной атаки РФ украинская военная Наталья Грабарчук сбила крылатую ракету Х-101 с ПЗРК "Игла". Ее и еще двух защитниц Украины наградили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Меткий выстрел, точная координация, и радостные эмоции победы. Сегодня имел честь лично встретиться с тремя невероятными защитницами, которые стали символом профессионализма и отваги", - говорится в сообщении 19 ноября.
Умеров рассказал, что видео боевой работы, которое видели украинцы, сняла старший солдат Ольга Максименко. Она обеспечивала видеофиксацию, которая стала не только доказательством успешного выполнения задачи, но и "мотивирующим моментом для всех нас", подчеркнул министр.
Тем временем старший солдат Валентина Стеблевец работала с планшетом, контролировала воздушную обстановку и передавала ключевую информацию о вражеской цели. В частности, ее точная координация стала залогом успеха.
И как результат, точный пуск с ПЗРК "Игла" выполнила солдат Наталья Грабарчук. До этого она прошла два курса подготовки в учебном центре в Десне.
"Гордимся вами, вашей службой и вашей несгибаемостью! От имени Министерства обороны и всей Украины поблагодарил Ольгу, Валентину и Наталию за их преданность и смелость и вручил заслуженные награды Минобороны. Ваша работа защищает наше небо и приближает победу", - резюмировал Умеров.
Напомним, что Наталья Грабарчук сбила вражескую крылатую ракету утром, 17 ноября. Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, это был ее первый боевой пуск и первое попадание.
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