Умєров і Гнатов полетіли до США на зустріч щодо мирного плану, - Зеленський

"Був ряд зустрічей у нашої делегації в Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною", - сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що одразу після консультацій американська делегація вирушила до Росії.

"Про що там були розмови, в якому конструктивному форматі або ні, я, чесно кажучи, не можу відповісти", - зазначив президент.

Він наголосив на домовленостях щодо подальших переговорів.

"Ми домовилися, що ми проговоримо деякі речі сенсативні, із 3+ країни в ширшому форматі в Брюсселі… І після американської сторони, після зустрічі в Росії, наші дві делегації зустрінуться в США", - розповів Зеленський.

Він підтвердив, що Умєров та Гнатов уже вилетіли до США.

"Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять", - заявив президент.

Щодо термінів наступного контакту з американською делегацією Зеленський зазначив: "Сьогодні, напевно… Я думаю сьогодні, може завтра".