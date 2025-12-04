Умеров и Гнатов полетели в США на встречу по мирному плану, - Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Был ряд встреч у нашей делегации во Флориде с американской стороной. Мы подготовили некоторые решения, предложения на наше видение совместно с американской стороной", - сказал Зеленский.
Он также подтвердил, что сразу после консультаций американская делегация отправилась в Россию.
"О чем там были разговоры, в каком конструктивном формате или нет, я, честно говоря, не могу ответить", - отметил президент.
Он отметил договоренности о дальнейших переговорах.
"Мы договорились, что мы проговорим некоторые вещи сенсационные, с 3+ страны в более широком формате в Брюсселе... И после американской стороны, после встречи в России, наши две делегации встретятся в США", - рассказал Зеленский.
Он подтвердил, что Умеров и Гнатов уже вылетели в США.
"Я буду знать больше, более широкую информацию, после того, как они встретятся, и они мне позвонят", - заявил президент.
Относительно сроков следующего контакта с американской делегацией Зеленский отметил: "Сегодня, наверное... Я думаю сегодня, может завтра".
В ноябре США представили свой вариант мирного плана из 28 пунктов, часть которых откровенно играла в пользу России. Из-за этого Вашингтон и Киев провели два раунда консультаций - 23 ноября в Женеве и 30 ноября во Флориде - чтобы согласовать более приемлемые для Украины формулировки.
2 декабря спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером прилетели в Москву и обсудили обновленный документ с российским диктатором Владимиром Путиным. После встречи путинский советник Юрий Ушаков заявил, что компромисса еще нет, но работа продолжается; по его словам, американцы привезли еще четыре дополнительных документа по завершению войны.
Несмотря на то, что заявления Ушакова выглядели как отказ от плана, уже на следующий день пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков уверял, что Кремль якобы не отвергал предложений США.
Reuters пишет, что Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о "продуктивной" встрече в Москве. Детали не раскрываются, но сам Трамп заявил журналистам, что, по мнению его представителей, Путин "хочет завершить войну".
По информации Associated Press, уже сегодня, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер должны провести очередной раунд переговоров с главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Тема остается неизменной - обсуждение параметров возможного мирного соглашения.