Умеров и Гнатов полетели в США на встречу по мирному плану, - Зеленский

"Был ряд встреч у нашей делегации во Флориде с американской стороной. Мы подготовили некоторые решения, предложения на наше видение совместно с американской стороной", - сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что сразу после консультаций американская делегация отправилась в Россию.

"О чем там были разговоры, в каком конструктивном формате или нет, я, честно говоря, не могу ответить", - отметил президент.

Он отметил договоренности о дальнейших переговорах.

"Мы договорились, что мы проговорим некоторые вещи сенсационные, с 3+ страны в более широком формате в Брюсселе... И после американской стороны, после встречи в России, наши две делегации встретятся в США", - рассказал Зеленский.

Он подтвердил, что Умеров и Гнатов уже вылетели в США.

"Я буду знать больше, более широкую информацию, после того, как они встретятся, и они мне позвонят", - заявил президент.

Относительно сроков следующего контакта с американской делегацией Зеленский отметил: "Сегодня, наверное... Я думаю сегодня, может завтра".