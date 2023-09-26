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Умеров о слухах вокруг командующего ЧФ РФ: если он мертв - это хорошая новость для всех

Вторник 26 сентября 2023 19:26
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Умеров о слухах вокруг командующего ЧФ РФ: если он мертв - это хорошая новость для всех Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вероятная смерть командующего российского Черноморского флота Виктора Соколова стала бы хорошей новостью и свидетельством деоккупации украинской территории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как отмечает издание, глава украинского Минобороны "не подтвердил и не опроверг" смерть командующего Черноморским флотом РФ в результате ракетного удара украинских воинов по штабу оккупантов в Севастополе.

"Он находится на наших временно оккупированных территориях... Его там вообще не должно быть. Поэтому, если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию", - подчеркнул Умеров.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 25 сентября, украинские Силы специальных операций уточнили потери россиян в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены.

Уже сегодня, 26 сентября, Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых заметно, что Соколов якобы участвует в заседании коллегии.

После этого в Силах спецопераций добавили, что все еще уточняют информацию насчет командующего Черноморским флотом.

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