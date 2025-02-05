Умєров анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Умєров розповів, що під час телефонної розмови вони обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України.

"Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки", - наголосив міністр.

Умєров також подякував Великій Британії за постійну підтримку та ефективний діалог, зазначивши, що разом вони працюють над посиленням обороноздатності та безпеки України.