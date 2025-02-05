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Умеров анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с госсекретарем Великобритании Джоном Гили. Обсудили текущую ситуацию на фронте и планы на ближайшее заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Умеров рассказал, что во время телефонного разговора они обсудили актуальную ситуацию на фронте и первоочередные оборонные приоритеты Украины.

"Отдельное внимание уделили подготовке к заседанию Совета Украина-НАТО, которое состоится уже в ближайшее время. Это ключевой формат для укрепления нашего взаимодействия с союзниками и координации дальнейших шагов в сфере безопасности", - подчеркнул министр.

Умеров также поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку и эффективный диалог, отметив, что вместе они работают над усилением обороноспособности и безопасности Украины.

Предыдущее заседание Совета Украина-НАТО

Заметим, что в ноябре прошлого года Украина созвала экстренное заседание с НАТО.

Участники обсудили применение Россией новой баллистической ракеты. Напомним, что 21 ноября Россия впервые выпустила по Украине новую баллистическую ракету.

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Рустем УмеровВойна России против Украины