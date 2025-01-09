Умєров анонсував нове засідання "Рамштайну": коли може відбутися

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися вже у лютому. Країни партнери вже погодили цю зустріч.
Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Умєров наголосив, що Україна прагне, щоб США зберегли та посилили свою присутність у міжнародних форматах підтримки.
"Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО, - ред.), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться", - підкреслив він.
Міністр також запевнив, що жодних проблем із підготовкою наступного засідання "Рамштайн" немає.
"Я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн", - сказав він.
Нагадаємо, що голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що чергове засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" могло стати сьогодні останнім.
Детальніше про його заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслював, що такий формат необхідно зберегти і в майбутньому.
При цьому голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики України та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко також заявив, що він сподівається на подальші зустрічі у форматі "Рамштайн", оскільки немає сенсу руйнувати те, що дає результати.
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