ua en ru
Ср, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Раді відреагували на заяву Польщі про останній "Рамштайн"

Україна, Середа 08 січня 2025 21:18
UA EN RU
У Раді відреагували на заяву Польщі про останній "Рамштайн" Фото: у Раді відреагували на заяву Польщі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польща заявила, що зустріч "Рамштайну", що пройде в країні може стати останньою. Верховна Рада України відреагувала.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики України та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

Мережко прокоментував заяву глави Міноборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша щодо "Рамштайну".

За словами голови комітету ВР, на цій зустрічі буде йти мова про те, щоб застрахувати Україну на майбутнє.

"Якщо говорити про США, нового президента, я дуже сподіваюсь, що цей формат буде продовжено з однієї простої причини - це дуже зручно і вже немає сенсу руйнувати те, що дає результати, що є доволі зручним форматом для надання допомоги Україні. Я думаю що це не остання зустріч", - додав він.

Нагадаємо, що голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що завтра, 9 січня, відбудеться чергове засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

За його словами, зустріч може бути останньою у такому форматі.

Водночас варто зауважити, що завтра на засіданні буде також присутній голова Пентагону Ллойд Остін, для якого це засідання стане останнім на цій посаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України Зустріч Рамштайн
NEWS
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція