У Раді відреагували на заяву Польщі про останній "Рамштайн"

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики України та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ми Україна ".

Мережко прокоментував заяву глави Міноборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша щодо "Рамштайну".

За словами голови комітету ВР, на цій зустрічі буде йти мова про те, щоб застрахувати Україну на майбутнє.

"Якщо говорити про США, нового президента, я дуже сподіваюсь, що цей формат буде продовжено з однієї простої причини - це дуже зручно і вже немає сенсу руйнувати те, що дає результати, що є доволі зручним форматом для надання допомоги Україні. Я думаю що це не остання зустріч", - додав він.