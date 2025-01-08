У Раді відреагували на заяву Польщі про останній "Рамштайн"
Польща заявила, що зустріч "Рамштайну", що пройде в країні може стати останньою. Верховна Рада України відреагувала.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики України та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".
Мережко прокоментував заяву глави Міноборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша щодо "Рамштайну".
За словами голови комітету ВР, на цій зустрічі буде йти мова про те, щоб застрахувати Україну на майбутнє.
"Якщо говорити про США, нового президента, я дуже сподіваюсь, що цей формат буде продовжено з однієї простої причини - це дуже зручно і вже немає сенсу руйнувати те, що дає результати, що є доволі зручним форматом для надання допомоги Україні. Я думаю що це не остання зустріч", - додав він.
Нагадаємо, що голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що завтра, 9 січня, відбудеться чергове засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".
За його словами, зустріч може бути останньою у такому форматі.
Водночас варто зауважити, що завтра на засіданні буде також присутній голова Пентагону Ллойд Остін, для якого це засідання стане останнім на цій посаді.
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