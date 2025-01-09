Умеров анонсировал новое заседание "Рамштайн": когда может состояться

Умеров отметил, что Украина стремится, чтобы США сохранили и усилили свое присутствие в международных форматах поддержки.

"Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы есть разные, как вы знаете, мы создали NSATU (формат под эгидой НАТО, - ред.), есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или солировать, потому что это с Украиной вместе делается", - подчеркнул он.

Министр также заверил, что никаких проблем с подготовкой следующего заседания "Рамштайн" нет.

"Я в настоящее время никаких проблем не вижу, потому что мы уже согласовали следующий "Рамштайн", - сказал он.