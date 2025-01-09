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Умеров анонсировал новое заседание "Рамштайн": когда может состояться

Украина, Четверг 09 января 2025 21:45
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Умеров анонсировал новое заседание "Рамштайн": когда может состояться Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться уже в феврале. Страны партнеры уже согласовали эту встречу.

Об этом заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Умеров отметил, что Украина стремится, чтобы США сохранили и усилили свое присутствие в международных форматах поддержки.

"Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы есть разные, как вы знаете, мы создали NSATU (формат под эгидой НАТО, - ред.), есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или солировать, потому что это с Украиной вместе делается", - подчеркнул он.

Министр также заверил, что никаких проблем с подготовкой следующего заседания "Рамштайн" нет.

"Я в настоящее время никаких проблем не вижу, потому что мы уже согласовали следующий "Рамштайн", - сказал он.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" могло стать сегодня последним.

Подробнее о его заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что такой формат необходимо сохранить и в будущем.

При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко также заявил, что он надеется на дальнейшие встречи в формате "Рамштайн", поскольку нет смысла разрушать то, что дает результаты.

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