Зеленский отреагировал на смерть королевы Британии
В Украине отреагировали на смерть королевы Британии Елизаветы II.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
"С глубокой печалью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II", - говорится в заявлении.
Президент от имени народа выразил искренние соболезнования британской королевской семье, всему Соединенному Королевству и Содружеству из-за этой невосполнимой потери.
"Наши мысли и молитвы с вами", - заявил президент.
Что Елизавета II говорила об Украине
В марте 2022 года сообщалось, что королева Британии Елизавета II сделала пожертвование на призыв помочь украинцам, которые бегут от российского вторжения.
Спустя 3 месяца во время обращения, королева Британии Елизавета II на церемонии открытия парламента страны упомянула Украину.
"В эти сложные времена мой правительство будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы во всем мире, включая продолжение поддержки народа Украины", - говорится в обращении британской королевы, которое впервые зачитал принц Чарльз.
Чуть позже королева Британии Елизавета II появилась на публике в наряде цвета украинского флага.
Напомним, что королева Елизавета II умерла сегодня в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.
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