Умеренный рост: что происходит с курсом доллара 17 июня

В обменных пунктах Украины 17 июня средний курс доллара в продаже вырос на 4 копейки - до 26,88 гривен, в покупке - до 26,67 гривен. При этом средний курс наличного евро немного опустился - до 30,26 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,67 (26,63 - 16 июня), продажи - 26,88 (26,84 - 16 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,78 (29,77 - 16 июня), продажи - 30,26 (30,30 - 16 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,41 - 16 июня), продажи 3,87 (3,87 - 16 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

На межбанковском рынке торги 17 июня начались со снижения курса доллара до 26,77 гривен - на 5 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии. А курс евро оставался стабильным на отметке 30,21 гривен.

По состоянию на 12:15 курс доллара на межбанке поднялся до 26,81 гривен, а евро, наоборот, опустился в продаже до 30,17 гривен.

Курс Нацбанка

На фоне неопределенной ситуации на межбанковском рынке и роста курса в обменных пунктах Национальный банк повысил справочный курс доллара. На 17 июня этот показатель составляет 26,76 гривен за доллар (выше на три копейки, чем в предыдущий день).

Таким образом, официальный курс на следующий день, скорее всего, будет повышен.

Курсы в банках

Крупнейшие банки Украины установили курс доллара в пределах 26,70 - 26,95 гривен, несколько подняв средние значения по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович рассказал РБК-Украина о том, что на валютном рынке на этой неделе не будет шоковых моментов, а курс продолжит колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар.

Кроме того, аналитики ожидают, что осенью из-за ослабления обменного курса, роста цен на энергоносители и восстановления внутреннего спроса в Украине усилится инфляция.