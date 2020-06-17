Давление на цены усилится осенью: аналитик назвал условия

Фото: инфляция усилится этой осенью (РБК-Украина)

Инфляция выйдет на целевые показатели только к концу года

Инфляционное давление должно усилиться осенью из-за ослабления обменного курса, роста мировых цен на энергоносители и постепенного восстановления внутреннего спроса, преимущественно на продукты питания. К целевому диапазону НБУ инфляция вернется только к концу 2020 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

По его оценкам, в ближайшие месяцы, закладывая относительно стабильную курсовую динамику и все еще слабый спрос на фоне постепенного ослабления карантинных мероприятий, инфляция будет оставаться низкой.

Николайчук отметил, что в мае общая инфляция в годовом измерении снизилась до минимального уровня с 2013 года - 1,7% год к году. И в дальнейшем она будет оставаться низкой, считает он.

"Мы ожидаем, что потребительская инфляция вернется к целевому диапазону НБУ лишь в конце 2020 года, закончив год на отметке 4,2%", - отметил экономист.

Напомним, ранее министр экономики Украины Игорь Петрашко назвал катастрофической ситуацию с инфляцией, поскольку ее темпы замедлились до 1,6%, что намного ниже тех, которые заложены в макропрогноз.

Однако макропрогноз точно не будет пересматриваться в ближайшее время.

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Автор: РБК-Украина