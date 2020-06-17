Помірне зростання: що відбувається з курсом долара 17 червня

В обмінних пунктах України 17 червня середній курс долара у продажу зріс на 4 копійки - до 26,88 гривень, в купівлі - до 26,67 гривень. При цьому середній курс продажу готівкового євро трохи опустився - до 30,26 гривень.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,67 (26,63 - 16 червня), продажу - 26,88 (26,84 - 16 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,78 (29,77 - 16 червня), продажу - 30,26 (30,30 - 16 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,41 - 16 червня), продажу 3,87 (3,87 - 16 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

На міжбанківському ринку торги 17 червня почалися зі зниження курсу долара до 26,77 гривень - на 5 копійок в порівнянні із закриттям попередньої сесії. А курс євро залишався стабільним на позначці 30,21 гривень.

Станом на 12:15 курс долара на міжбанку піднявся до 26,81 гривень, а євро, навпаки, опустився у продажу до 30,17 гривень.

Курс Нацбанку

На тлі невизначеної ситуації на міжбанківському ринку і зростання курсу в обмінних пунктах Національний банк підвищив довідковий курс долара. На 17 червня цей показник складає 26,76 гривень за долар (вище на три копійки, ніж у попередній день).

Таким чином, офіційний курс на наступний день, швидше за все, буде підвищено.

Курси в банках

Найбільші банки України встановили курс долара в межах 26,70 - 26,95 гривень, трохи піднявши середні значення у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, раніше старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович розповів РБК-Україна про те, що на валютному ринку цього тижня не буде шокових моментів, а курс продовжить коливатися в межах коридору 26,5-27 гривень за долар.

Крім того, аналітики очікують, що восени через ослаблення обмінного курсу, зростання цін на енергоносії та відновлення внутрішнього попиту в Україні посилиться інфляція.