Вице-мэр во время велопрогулки попал в ДТП и получил тяжелейшие травмы головы

Погиб вице-мэр Каменского Днепропетровской области Владислав Мелешко. Об этом пишет местное издание "Любимый город", ссылаясь на информацию Департамента здравоохранения городского совета.

Мужчина во время велопрогулки попал в ДТП по улице Романковской и получил тяжелейшие травмы головы.

Инцидент произошел вчера около 19:00. Пострадавшего доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, затем его перевезли в областную больницу имени Мечникова. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако 7 августа примерно в 13:00 Мелешко умер, не приходя в сознание.

Издание ранее сообщало, что причиной аварии стало попадание колеса велосипеда вице-мэра в отверстие ливневой канализации. Мелешко получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника. Также отмечалось, что врачи оценивали травмы головы как очень тяжелые. Медики давали небольшие шансы на то, что мужчина сможет выжить.

Напомним, как писало РБК-Украина в мае, умер судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник. По информации собеседников агентства, 37-летний Бобровник умер в результате сердечного приступа в карете скорой помощи.

Судья Соломенского райсуда Бобровник ранее вел громкие дела экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, депутата Верховной рады Борислава Розенблата и экс-нардепа Николая Мартыненко, а также беглого народного депутата Александра Онищенко.