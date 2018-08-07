Віце-мер під час велопрогулянки потрапив у ДТП і отримав важкі травми голови

Загинув віце-мер Кам'янського Дніпропетровської області Владислав Мелешко. Про це пише місцеве видання "Улюблене місто", посилаючись на інформацію Департаменту охорони здоров'я міської ради.

Чоловік під час велопрогулянки потрапив у ДТП по вулиці Романківській і отримав важкі травми голови.

Інцидент стався вчора близько 19:00. Постраждалого доставили в міську лікарню швидкої медичної допомоги, потім його перевезли в обласну лікарню імені Мечникова. Лікарі боролися за життя чоловіка, проте 7 серпня приблизно о 13:00 Мелешко помер, не приходячи до тями.

Видання раніше повідомляло, що причиною аварії стало потрапляння колеса велосипеда віце-мера в отвір зливової каналізації. Мелешко отримав важкі травми черепа і хребта. Також зазначалося, що лікарі оцінювали травми голови як дуже важкі. Медики давали невеликі шанси на те, що чоловік зможе вижити.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна в травні, помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник. За інформацією співрозмовників агентства, 37-річний Бобровник помер у результаті серцевого нападу в кареті швидкої допомоги.

Суддя Солом'янського райсуду Бобровник раніше вів гучні справи екс-глави Державної фіскальної служби України Романа Насирова, депутата Верховної ради Борислава Розенблата і екс-нардепа Миколу Мартиненка, а також швидкого народного депутата Олександра Онищенка.