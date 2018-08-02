Взрыв микроавтобуса с депутатом в Каменском квалифицирован как покушение на убийство

Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва микроавтобуса, в котором находился депутат городского совета Виталий Чернявский. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщают в полиции, сегодня, 2 августа, на перекрестке улиц Москворецкой и Сачка во время движения взорвался микроавтобус "Volkswagen". За рулем авто находился депутат Камянского городского совета.

"Водитель получил тяжелые травмы, с которыми бригадой скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия. К расследованию преступления привлечены сотрудники Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"В рамках открытого по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Камянском взорвался микроавтобус с депутатом. Мужчина остался жив, но сильно пострадал. Его доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи

По словам очевидцев, от силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла.