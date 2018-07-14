Умер отец генсека НАТО Торвальд Столтенберг

В Норвегии в возрасте 87 лет умер Торвальд Столтенберг

В Норвегии в возрасте 87 лет умер Торвальд Столтенберг, отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в прошлом занимавший посты министров обороны и иностранных дел. Об этом сообщает Aftenposten cо ссылкой на пресс-службу Лейбористской партии Норвегии.

Сообщается, что Столтенберг-старший умер у себя дома после болезни. Глава партии Йонас Гара Стере выразил свои соболезнования, отметив, что Торвальд никогда не сдавался и ставил людей на первое место.

Столтенберг-старший с 1979 по 1981 год занимал пост главы Министра обороны Норвегии, а с 1987 по 1989 был министром иностранных дел. Затем он год работал постпредом страны в ООН, после чего вернулся на должность главы МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании умер бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава Министерства иностранных дел страны Питер Каррингтон.

