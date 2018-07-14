Помер батько генсека НАТО Торвальд Столтенберг

У Норвегії у віці 87 років помер Торвальд Столтенберг

В Норвегії у віці 87 років помер Торвальд Столтенберг, батько генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, який в минулому обіймав посади міністрів оборони і закордонних справ. Про це повідомляє Aftenposten з посиланням на прес-службу Лейбористської партії Норвегії.

Повідомляється, що Столтенберг-старший помер у себе вдома після хвороби. Глава партії Йонаса Гара Стере висловив свої співчуття, зазначивши, що Торвальд ніколи не здавався і ставив людей на перше місце.

Столтенберг-старший з 1979 по 1981 рік обіймав посаду голови Міністра оборони Норвегії, а з 1987 по 1989 був міністром закордонних справ. Потім він рік працював постійним представником країни в ООН, після чого повернувся на посаду глави МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великобританії помер колишній генеральний секретар НАТО і екс-глава Міністерства закордонних справ країни Пітер Каррінгтон.