В Британии умер бывший генсек НАТО

Питер Каррингтон умер в возрасте 99 лет

В Великобритании умер бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Питер Каррингтон. Об этом сообщается на сайте Палаты лордов.

Отметим, что пост главы МИД он занимал в период с 5 мая 1979 по 5 апреля 1982 года, должность генсека НАТО Каррингтон занимал с 1984 по 1988 год.

Сообщается, что Каррингтон умер в понедельник, 9 июля, ему было 99 лет. В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй назвали его смерть "очень грустной новостью".

По словам ее предшественника на этом посту, Дэвида Кэмерона, Каррингтон был "прекрасным человеком и великим госслужащим". Также Кэмерон отметил, что его будет очень не хватать.

Напомним, 7 июля 2018 года умер украинский диссидент, политик и общественный деятель Левко Лукьяненко.