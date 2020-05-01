Умер назначенный РФ "вице-премьер" аннексированного Крыма

Фото: Павел Королев (РИА Новости)

Причина смерти пока не названа

Заместитель главы российского "правительства" аннексированного Крыма Павел Королев скончался утром, 1 мая, на 61-ом году жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Причина смерти Королева пока не названа.

"Сегодня рано утром (1 мая - ред.) умер наш коллега - заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек - системный, приехал из столицы (Москвы, - ред.), очень много сделал для Крыма", - сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Королева назначили на должность заместителя главы правительства Крыма в декабре 2016 года. Он был переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра экономического развития России.

Ранее РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет на полуострове погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

Также сообщалось, что ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма. Задержанного передали украинской стороне на пункте пропуска "Каланчак".

Кроме этого, ранее прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета 6-го созыва касательно государственной измены.