Помер призначений РФ "віце-прем'єр" анексованого Криму

Фото: Павло Корольов (РИА Новости)

Причина смерті поки не названа

Заступник голови російського "уряду" анексованого Криму Павло Корольов помер вранці, 1 травня, на 61-му році життя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Причина смерті Корольова поки не названа.

"Сьогодні рано вранці (1 травня - ред.) помер наш колега - заступник голови Ради міністрів Корольов Павло Едуардович. Людина - системна, приїхав зі столиці (Москви, - ред.), дуже багато зробив для Криму", - сказав так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов.

Корольова призначили на посаду заступника голови уряду Криму в грудні 2016 року. Він був перепризначений на цю ж посаду 7 листопада 2019 року. Раніше він обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що в анексованому Криму при дивних обставинах продовжують гинути російські чиновники. За кілька років на півострові загинули чотири й зникли ще два чиновники.

Також повідомлялося, що ФСБ затримала українського прикордонника біля анексованого Криму. Затриманого передали українській стороні на пункті пропуску "Каланчак".

Крім цього, раніше прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради 6-го скликання щодо державної зради.