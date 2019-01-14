Опубликовано видео нападения на мэра Гданьска

Фото: полиция Польши (из открытых источников)

Нападаваший уже задержан

Опубликовано видео нападения на мэра Гданська (Польша) Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Youtube, кторый обнародовал видеозапись.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича.

Так, нападавший пролез на сцену, где выступал мэр, и нанес удар ножом. По предварительной информации Адамович остался жив, однако на машине скорой помощи был отправлен в больницу.

Кроме того, нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска.

Однако позже нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности.

Нападавшим оказался 27-летний житель Гданьска. Ранее он был приговорен к 5,5 годам заключения за нападения на банки. Известно, что в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание.