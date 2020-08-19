По состоянию на 19 августа умер еще один участник протестов в Беларуси. Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе разгона акции в Бресте.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Сообщается, что 43-летний Геннадий Шутов умер в минском военном госпитале. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов в Бресте.

По словам родственников и свидетелей, мужчина на акции не проявлял агрессию. Предположительно, в него стреляли с крыши здания. У пострадавшего было тяжелое повреждение мозга, и врачи не давали никаких прогнозов.

Геннадий Шутов умер в госпитале 19 августа в 10:20.

Напомним, ранее Минздрав Беларуси подтвердил гибель двух участников акций протеста.

Таким образом, Шутов является третьей жертвой силовиков.

Первой стал Александр Тарайковский, который получил смертельное ранение 10 августа на улице Притыцкого в Минске. Вторая жертва - 25-летний Александр Вихор, которого задержали в Гомеле 9 августа. Через два дня стало известно, что его нет в живых.

Отметим, на прошлой неделе МВД Беларуси подтвердило стрельбу на поражение по демонстрантам в Бресте.