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Уменьшение пенсий военным хотят отменить: комитет Рады просят ускорить подготовку закона

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 12:55
Уменьшение пенсий военным хотят отменить: комитет Рады просят ускорить подготовку закона Фото: комитет Рады по нацбезопасности просят ускорить подготовку закона о пенсиях военных (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут отменить уменьшение пенсионных выплат военнослужащим. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны призывают ускорить подготовку соответствующего проекта закона №2141.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Члены комитета приняли решение обратиться к комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой ускорить подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта №2141, который направлен на устранение диспропорции в пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы в разный период времени", - сказано в сообщении.

Парламентарии считают, что этот документ устраняет почву для возникновения социальной напряженности в ветеранской среде.

Напомним, в начале декабря Рада приняла за основу закон о возвращении нормы максимальной пенсии для военных в 90% денежного обеспечения. За соответствующий законопроект №2141 проголосовали 253 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в начале августа 2020 года в украинском правительстве анонсировали проведение индексации пенсий для всех пенсионеров.

Так, в марте 2019 года средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине составил 4682 грн.

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