ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зменшення пенсій військовим хочуть скасувати: комітет Ради просять прискорити підготовку закону

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 червня 2021 12:55
Зменшення пенсій військовим хочуть скасувати: комітет Ради просять прискорити підготовку закону Фото: комітет Ради з нацбезпеки просять прискорити підготовку закону про пенсії військових (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть скасувати зменшення пенсійних виплат військовослужбовцям. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони закликають пришвидшити підготовку відповідного проекту закону №2141.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Члени комітету ухвалили рішення звернутися до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням пришвидшити підготовку до розгляду у другому читанні законопроекту №2141, який спрямований на усунення диспропорції у пенсійному забезпеченні осіб, звільнених з військової служби у різний період часу", - сказано у повідомленні.

Парламентарі вважають, що цей документ усуває підґрунтя для виникнення соціальної напруги у ветеранському середовищі.

Нагадаємо, на початку грудня Рада схвалила за основу закон про повернення норми максимальної пенсії для військових у 90% грошового забезпечення. За відповідний законопроект №2141 проголосували 253 нардепи.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня 2020 року в українському уряді анонсували проведення індексації пенсій для усіх пенсіонерів.

Так, у березні 2019 року середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні становив 4682 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство пенсії військові Верховна Рада
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків