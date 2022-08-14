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Зменшуємо потенціал окупантів. Зеленський розповів про хороші новини на півдні України

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Неділя 14 серпня 2022 02:55
Зменшуємо потенціал окупантів. Зеленський розповів про хороші новини на півдні України Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на півдні України. Наші захисники там щодня зменшують потенціал ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо - зменшуємо потенціал окупантів", - сказав глава держави.

Зеленський також запевнив, що у Харківській області українська оборона міцна, й намагання росіян атакувати постійно провалюються.

Нагадаємо, президент заявляв, що військове командування РФ направило на Донбас колосальний обсяг своїх ресурсів: артилерію, техніку та особовий склад.

За словами Зеленського, найгарячіші точки на цьому напрямку - Авдіївка, Мар'їнка, Піски та Бахмут.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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