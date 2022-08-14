Зменшуємо потенціал окупантів. Зеленський розповів про хороші новини на півдні України

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на півдні України. Наші захисники там щодня зменшують потенціал ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо - зменшуємо потенціал окупантів", - сказав глава держави. Зеленський також запевнив, що у Харківській області українська оборона міцна, й намагання росіян атакувати постійно провалюються.