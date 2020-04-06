В Умани у жены и двух детей умершего хасида обнаружили коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина умер 3 апреля

В Умани (Черкасская область) диагностировали COVID-2019 у жены (48 лет) и двух детей (дочь -18 лет и сын -16 лет) умершего от коронавирус хасида. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Умани Александра Цебрия в Facebook.

Он отметил, что семья хасидов, в которой были муж, жена и 6 детей, - граждане США. Они прибыли из Лондона 11 марта 2020 года.

"По состоянию на сегодня установлено около 50 контактных лиц, которые находятся в самоизоляции. В городе Умань усиливаем меры безопасности, в частности патрулирования", - написал Цебрий.

Напомним, в Умани у умершего хасида из США обнаружили коронавирус COVID-19. Иностранец-хасид имел тяжелую сопутствующую патологию, он к себе не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 1300. За последние сутки Минздраве лабораторно подтвердил 57 случаев заболевания коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки зафиксировали 5 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом.