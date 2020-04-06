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В Умані у дружини та двох дітей померлого хасида виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 00:27
В Умані у дружини та двох дітей померлого хасида виявили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік помер 3 квітня

В Умані (Черкаська область) діагностували COVID-2019 у жінки (48 років) та двох дітей (донька -18 років та син -16 років) померлого від коронавірусу хасида. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Умані Олександра Цебрія у Facebook.

Він зазначив, що родина хасидів, у якій були чоловік, дружина та 6 дітей, - громадяни США. Вони прибули із Лондона 11 березня 2020 року.

"Станом на сьогодні встановлено близько 50 контактних осіб, які перебувають в самоізоляції. В місті Умань посилюємо заходи безпеки, зокрема патрулювання", - написав Цебрій.

Нагадаємо, в Умані у померлого хасида з США виявили коронавірус COVID-19. , Іноземець-хасид мав тяжку супутню патологію, він до себе не підпускав фахівців і не виконував рекомендації.

Раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні перевищила 1300. За останню добу МОЗ лабораторно підтвердив 57 випадків захворювання на коронавірус.

РБК-Україна писало, що в Україні за останню добу зафіксували 5 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус.

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