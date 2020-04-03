Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе Умань усиливаются меры безопасности, в частности патрулирование

В Умани в умершего хасида из США обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара в Facebook.

По его словам, иностранец-хасид имел тяжелую сопутствующую патологию, он к себе не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.

"Об этом только что сообщили в лабораторном центре Минздрава Украины. Мужчина, гражданин США, прибыл из Лондона 11 марта 2020 года, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлены 50 контактных лиц, которые находятся в самоизоляции", - сообщил он.

Также глава Черкасской ОГА отметил, что в городе Умани усиливаются меры безопасности, включая патрулирование.

"В городе Умань усиливаем меры безопасности, в частности патрулирование. Горожан призываем не нарушать карантинные мероприятия и напоминаем об ответственности", - отметил он.

Напомним, в Черкасской области в городе Умань коронаврусную инфекцию обнаружили у 6-месячного ребенка.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случаев коронавируса. Количество летальных случаев возросло до 22. Излечились от коронавируса уже 19 пациентов. За последние сутки в стране было выявлено 138 случаев.