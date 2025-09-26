ua en ru
В Умані тестують пілотну систему зі сплати туристичного збору для паломників

П'ятниця 26 вересня 2025 14:40
В Умані тестують пілотну систему зі сплати туристичного збору для паломників Фото: Паломники в Умані (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Умані вперше запровадили пілотну систему сплати туристичного збору для паломників під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника голови Держагентства з розвитку туризму Тараса Лозинського в ефірі телемарафону.

За його словами, для зручності туристів були розроблені спеціальні QR-коди: паломники сплачували збір за конкретний період перебування та отримували код, який перевіряли при вході до молитовної зони.

Місцевий податок надходить до комунального підприємства Умані, а перевірку сплати здійснювала муніципальна варта. Цього року місто відвідали майже 40 тис. паломників, переважно іноземці. Точну суму зібраного туристичного збору підрахують наприкінці року.

Раніше РБК-Україна розповідало про святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, яке цього року проходило з 22 по 24 вересня. Це час молитви та покаяння, коли, за віруваннями, Бог вирішує долю людини на рік. Однією з ключових традицій є паломництво до могили цадика Нахмана в Умані.

Директор Українсько-Ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр, художник і громадський діяч, доктор психології Альберт Фельдман в інтерв’ю РБК-Україна розповів про особливості святкування Рош га-Шана в Україні та його значення для юдейської спільноти.

Також були посилені заходи безпеки в Умані під час святкувань. Місто патрулювали правоохоронці цілодобово, заборонили продаж алкоголю та піротехніки, контролювали транспорт на в’їздах. Крім того, запровадили обмеження руху: деякі вулиці перекрили, а доступ до певних ділянок дозволили лише паломникам-хасидам.

Умань Податки Туристи
