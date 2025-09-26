В Умані тестують пілотну систему зі сплати туристичного збору для паломників

В Умані вперше запровадили пілотну систему сплати туристичного збору для паломників під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника голови Держагентства з розвитку туризму Тараса Лозинського в ефірі телемарафону.

Місцевий податок надходить до комунального підприємства Умані, а перевірку сплати здійснювала муніципальна варта. Цього року місто відвідали майже 40 тис. паломників, переважно іноземці. Точну суму зібраного туристичного збору підрахують наприкінці року.

За його словами, для зручності туристів були розроблені спеціальні QR-коди: паломники сплачували збір за конкретний період перебування та отримували код, який перевіряли при вході до молитовної зони.

Раніше РБК-Україна розповідало про святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, яке цього року проходило з 22 по 24 вересня. Це час молитви та покаяння, коли, за віруваннями, Бог вирішує долю людини на рік. Однією з ключових традицій є паломництво до могили цадика Нахмана в Умані.

Директор Українсько-Ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр, художник і громадський діяч, доктор психології Альберт Фельдман в інтерв’ю РБК-Україна розповів про особливості святкування Рош га-Шана в Україні та його значення для юдейської спільноти.

Також були посилені заходи безпеки в Умані під час святкувань. Місто патрулювали правоохоронці цілодобово, заборонили продаж алкоголю та піротехніки, контролювали транспорт на в’їздах. Крім того, запровадили обмеження руху: деякі вулиці перекрили, а доступ до певних ділянок дозволили лише паломникам-хасидам.