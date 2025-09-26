В Умани тестируют пилотную систему по уплате туристического сбора для паломников

В Умани впервые ввели пилотную систему уплаты туристического сбора для паломников во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Госагентства по развитию туризма Тараса Лозинского в эфире телемарафона.

По его словам, для удобства туристов были разработаны специальные QR-коды: паломники платили сбор за конкретный период пребывания и получали код, который проверяли при входе в молитвенную зону. Местный налог поступает в коммунальное предприятие Умани, а проверку уплаты осуществляла муниципальная стража. В этом году город посетили почти 40 тыс. паломников, в основном иностранцы. Точную сумму собранного туристического сбора подсчитают в конце года.