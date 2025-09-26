В Умани тестируют пилотную систему по уплате туристического сбора для паломников
В Умани впервые ввели пилотную систему уплаты туристического сбора для паломников во время празднования Рош ха-Шана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Госагентства по развитию туризма Тараса Лозинского в эфире телемарафона.
По его словам, для удобства туристов были разработаны специальные QR-коды: паломники платили сбор за конкретный период пребывания и получали код, который проверяли при входе в молитвенную зону.
Местный налог поступает в коммунальное предприятие Умани, а проверку уплаты осуществляла муниципальная стража. В этом году город посетили почти 40 тыс. паломников, в основном иностранцы. Точную сумму собранного туристического сбора подсчитают в конце года.
Ранее РБК-Украина рассказывало о праздновании иудейского Нового года Рош ха-Шана, которое в этом году проходило с 22 по 24 сентября. Это время молитвы и покаяния, когда, по верованиям, Бог решает судьбу человека на год. Одной из ключевых традиций является паломничество к могиле цадика Нахмана в Умани.
Директор Украинско-Израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир, художник и общественный деятель, доктор психологии Альберт Фельдман в интервью РБК-Украина рассказал об особенностях празднования Рош ха-Шана в Украине и его значении для иудейского сообщества.
Также были усилены меры безопасности в Умани во время празднований. Город патрулировали правоохранители круглосуточно, запретили продажу алкоголя и пиротехники, контролировали транспорт на въездах. Кроме того, ввели ограничения движения: некоторые улицы перекрыли, а доступ к определенным участкам разрешили только паломникам-хасидам.