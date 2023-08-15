В Умані співробітниця військкомату за хабарі допомагала уникнути мобілізації. Її затримали

Деталі справи

Підозрювана одержала 6 200 доларів неправомірної вигоди за вплив на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби.

Вона також обіцяла йому виключення з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України.

Що їй загрожує за скоєне

Під час одержання неправомірної вигоди її затримали правоохоронці. Співробітниці Уманського РТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом:

Одержання неправомірної вигоди;

Сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Також правоохоронці з'ясували, що воєнком Дніпропетровської області під час повномасштабної війни РФ проти України оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Вчора повідомлялось, що співробітник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Хмельницькій області за хабар обіцяв допомогти "ухилянту". Його затримали і відправили в СІЗО.