Обіцяв допомогти "ухилянту". У Хмельницькій області затримали співробітника військкомату

Співробітник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Хмельницькій області за хабар обіцяв допомогти "ухильнику". Його затримали і відправили в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Підозрюваний отримав від військовозобов’язаного 4500 доларів. За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб.

Після цього його мали визнати непридатним до військової служби та надалі встановити групу інвалідності.

"Як наслідок, особа із встановленим діагнозом не підлягатиме призову на службу та під час мобілізації зможе виїхати за кордон", - йдеться у повідомленні.

Що йому загрожує за скоєне

Правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькому під час отримання коштів. Йому повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом.

Фото: Затримання (gp.gov.ua)

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тисяч гривень застави, а також відсторонено від посади. Максимальним покаранням за цей злочин є 8 років позбавлення волі.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Також правоохоронці з'ясували, що воєнком Дніпропетровської області під час повномасштабної війни РФ проти України оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що йде перевірка способу життя 135 воєнкомів, й у більшості з них не виявили дорогого майна.