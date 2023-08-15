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В Умани сотрудница военкомата за взятки помогала избежать мобилизации. Ее задержали

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотруднице Уманского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили два подозрения за то, что она помогала военнообязанному избежать мобилизации в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Подозреваемая получила 6 200 долларов неправомерной выгоды за влияние на решение вопроса о признании военнообязанного непригодным к военной службе.

Она также обещала ему исключение из воинского учета с целью уклонения от призыва по мобилизации и беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Что ей угрожает за совершенное

Во время получения неправомерной выгоды ее задержали правоохранители. Сотруднице Уманского РТЦК и СП сообщено о подозрении по факту:

  • Получение неправомерной выгоды;
  • Содействие организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Также правоохранители выяснили, что военком Днепропетровской области во время полномасштабной войны РФ против Украины оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

Вчера сообщалось, что сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Хмельницкой области за взятку обещал помочь "уклонисту". Его задержали и отправили в СИЗО.

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