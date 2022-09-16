UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов

Фото: В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С четверга, 15 сентября, в Умани ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирины Рыбницкой в Facebook.

Кроме того, в период с 19 по 30 сентября в городе будет запрещена продажа алкогольных напитков, пиротехники, ножей и игрушек, имитирующих оружие.

При этом паломники, смогут передвигаться по городу после начала комендантского часа только при сопровождении полиции.

По ее словам, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.

в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана.

До этого хасидов просили не ехать в Украину на Рош ха-Шана.

Добавим, что в Умани подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги во время празднования Рош ха-Шана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УманьВойна России против УкраиныРош ха-Шана