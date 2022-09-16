В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов

Кроме того, в период с 19 по 30 сентября в городе будет запрещена продажа алкогольных напитков, пиротехники, ножей и игрушек, имитирующих оружие.

При этом паломники, смогут передвигаться по городу после начала комендантского часа только при сопровождении полиции.

По ее словам, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.

в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана.

До этого хасидов просили не ехать в Украину на Рош ха-Шана.

Добавим, что в Умани подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги во время празднования Рош ха-Шана.

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