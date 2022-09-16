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В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів

Фото: В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З четверга, 15 вересня, в Умані обмежили доступ до паломництва брацлавських хасидів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника міжнародного благодійного фонду імені Раббі Нахмана Ірини Рибницької у Facebook.

Крім того, у період з 19 по 30 вересня у місті буде заборонено продаж алкогольних напоїв, піротехніки, ножів та іграшок, що імітують зброю.

При цьому паломники зможуть пересуватися містом після початку комендантської години лише за супроводу поліції.

За її словами, хасидів попередили про небезпеку, після чого відбувається реєстрація, де вони підписують документ про те, що поінформовано про ситуацію в Україні.

"Слід зазначити, що приїдуть найбільш релігійні прочани, тож святкування не буде таким, як минулих років. - це молитва", - пояснила Рибницька.

Нагадаємо, в Умань Черкаської області приїхали понад тисячу паломників на святкування Рош га-Шана.

До цього хасидів просили не їхати в Україну на Рош га-Шана.

Додамо, що в Умані підготували 21 укриття на випадок повітряної тривоги під час святкування Рош га-Шана.

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УманьВійна Росії проти УкраїниРош ха-Шана