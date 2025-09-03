В Умані в лікарні встановили систему очищення води, яку передало посольство Ізраїлю

Церемонія відбулася за участі міського голови Умані Ірини Плетньової та директора лікарні Івана Хоптяна.

"Ізраїль продовжує надавати допомогу Україні. За рішенням міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара, декілька установок очищення води буде передано Україні найближчим часом. Сьогодні така установка почала працювати в Умані. Завдяки цьому пацієнти місцевої лікарні та прилеглих будинків зможуть безперебійно отримувати питну воду високої якості", - зазначив посол.

Ізраїль передав лікарні в Умані систему очистки води (фото: Посольство Ізраїлю)

У посольстві наголосили, що передача обладнання стала черговим кроком у підтримці України, яка триває з перших днів повномасштабної війни.