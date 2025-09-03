В Умани в больнице установили систему очистки воды, которую передало посольство Израиля

Церемония состоялась при участии городского головы Умани Ирины Плетневой и директора больницы Ивана Хоптяна.

"Израиль продолжает оказывать помощь Украине. По решению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, несколько установок очистки воды будет передано Украине в ближайшее время. Сегодня такая установка начала работать в Умани. Благодаря этому пациенты местной больницы и близлежащих домов смогут бесперебойно получать питьевую воду высокого качества", - отметил посол.

Израиль передал больнице в Умани систему очистки воды (фото: Посольство Израиля)

В посольстве отметили, что передача оборудования стала очередным шагом в поддержке Украины, которая продолжается с первых дней полномасштабной войны.