В Умани в больнице установили систему очистки воды, которую передало посольство Израиля

В среду, 3 сентября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский во время визита в Умань передал Уманской центральной городской больнице систему очистки воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Израиля.
Церемония состоялась при участии городского головы Умани Ирины Плетневой и директора больницы Ивана Хоптяна.
"Израиль продолжает оказывать помощь Украине. По решению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, несколько установок очистки воды будет передано Украине в ближайшее время. Сегодня такая установка начала работать в Умани. Благодаря этому пациенты местной больницы и близлежащих домов смогут бесперебойно получать питьевую воду высокого качества", - отметил посол.
Израиль передал больнице в Умани систему очистки воды (фото: Посольство Израиля)
В посольстве отметили, что передача оборудования стала очередным шагом в поддержке Украины, которая продолжается с первых дней полномасштабной войны.
Ранее РБК-Украина писало, что Израиль официально опроверг слухи о якобы запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана. Политика Украины относительно прибытия верующих осталась без изменений. Нынешнее празднование состоится 22 сентября.
Напомним, главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман считает, что Украина недостаточно использует возможности религиозной дипломатии, в частности сотрудничество с религиозными сообществами США, что могло бы усилить ее позиции в информационной войне.