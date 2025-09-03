ua en ru
В Умані в лікарні встановили систему очищення води, яку передало посольство Ізраїлю

Середа 03 вересня 2025 18:32
В Умані в лікарні встановили систему очищення води, яку передало посольство Ізраїлю Фото: Ізраїль передав систему очистки води лікарні в Умані (Посольство Ізраїлю)
Автор: Тетяна Веремєєва

У середу, 3 вересня, Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський під час візиту до Умані передав Уманській центральній міській лікарні систему очищення води.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Посольства Ізраїлю.

Церемонія відбулася за участі міського голови Умані Ірини Плетньової та директора лікарні Івана Хоптяна.

"Ізраїль продовжує надавати допомогу Україні. За рішенням міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара, декілька установок очищення води буде передано Україні найближчим часом. Сьогодні така установка почала працювати в Умані. Завдяки цьому пацієнти місцевої лікарні та прилеглих будинків зможуть безперебійно отримувати питну воду високої якості", - зазначив посол.

Ізраїль передав лікарні в Умані систему очистки води (фото: Посольство Ізраїлю)

У посольстві наголосили, що передача обладнання стала черговим кроком у підтримці України, яка триває з перших днів повномасштабної війни.

Раніше РБК-Україна писало, що Ізраїль офіційно спростував чутки про нібито заборону України на паломництво хасидів до Умані на святкування Рош Ха-Шана. Політика України щодо прибуття віруючих залишилася без змін. Цьогорічне святкування відбудеться 22 вересня.

Нагадаємо, головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман вважає, що Україна недостатньо використовує можливості релігійної дипломатії, зокрема співпрацю з релігійними спільнотами США, що могло б посилити її позиції в інформаційній війні.

